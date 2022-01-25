Белавиа опубликовала промотарифы на все направления

25 января с 9.30 до 23.59 авиакомпания «Белавиа» проведет распродажу билетов. В акции участвуют все прямые направления регулярной сети. Билеты по тарифу «Промо» можно купить в мобильном приложении Belavia и на сайте belavia.by.

Период путешествия по первому полетному купону – с 25 января по 26 марта. При покупке билета туда-обратно обратный вылет должен состояться в течение 30 дней с даты первого полета.

К покупке по специальным ценам доступны следующие направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Нур-Султан, Алматы, Ереван, Стамбул, Батуми, Тбилиси, Кутаиси, Тель-Авив, Баку, Дубай, Ташкент. Билет из Минска в Москву, например, можно приобрести от 36 евро, цена в обе стороны составит от 57 евро.

Количество билетов по тарифному бренду «Промо» ограничено. Возможна комбинация тарифа «Промо» с другими тарифными брендами. Обращаем внимание, что для билетов, которые участвуют в акции, отсутствует возможность изменения даты/время вылета и оформления возврата денежных средств.

Перед покупкой билетов, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами въезда в страну назначения.