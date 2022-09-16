«Белавиа» будет выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх без технической посадки

"Белавиа" с 16 сентября сможет выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх без технической посадки. Об этом сообщили в авиакомпании.

Выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх без технической посадки стало возможным после получения разрешения Росавиации летать в южных направлениях через территорию России. Но сокращение полета затронет пока не все рейсы. В авиакомпании напомнили, что после закрытия 24 февраля части воздушного пространства России "Белавиа" выполняла рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в облет, что повлияло на протяженность пути и вызвало необходимость технической посадки для дозаправки. Сейчас, после получения разрешения Росавиации, белорусская авиакомпания сможет выполнять часть полета по "спрямленному маршруту". Таким образом, расчетное время в пути составит около семи часов.

На рейсах без технической посадки будет ограничена предельная коммерческая загрузка, что отразится на количестве перевозимых пассажиров и багажа, обратили внимание в авиакомпании. Поэтому рейсы, загрузка которых уже превышает предельно допустимую для беспосадочного полета, по-прежнему будут выполняться с технической посадкой. Это необходимо для комфортной доставки на отдых и домой всех туристов, которые приобрели путевки.

"Еще один важный момент: ограничение предельной коммерческой загрузки на прямых рейсах влечет за собой уменьшение нормы провоза багажа. Несмотря на некоторые ограничения, беспосадочные рейсы сделают отдых на курортах Египта более привлекательным и доступным для белорусских туристов. Планируя отдых в Египте, уточняйте всю информацию о тонкостях полета у туристических операторов", - добавили в "Белавиа".