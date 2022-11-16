Беларуси выделят кредит на 105 млрд российских рублей на импортозамещение
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Подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. Соответствующий документ подписали сегодня руководители финансовых ведомств Беларуси и России, сообщили в пресс-службе правительства.
Импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Беларуси.
На данный момент стороны уже подтвердили готовность к началу финансирования 12 проектов.
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