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Экономика

Беларуси выделят кредит на 105 млрд российских рублей на импортозамещение

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Беларуси выделят кредит на 105 млрд российских рублей на импортозамещение

Подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. Соответствующий документ подписали сегодня руководители финансовых ведомств Беларуси и России, сообщили в пресс-службе правительства. 

Импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Беларуси.

На данный момент стороны уже подтвердили готовность к началу финансирования 12 проектов.

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