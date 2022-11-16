Беларуси выделят кредит на 105 млрд российских рублей на импортозамещение

Подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. Соответствующий документ подписали сегодня руководители финансовых ведомств Беларуси и России, сообщили в пресс-службе правительства.

Импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Беларуси.

На данный момент стороны уже подтвердили готовность к началу финансирования 12 проектов.