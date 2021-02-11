Беларуси важны отношения с ЕС, но Россия остается основным стратегическим союзником. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании.

Президент подчеркнул, что белорусы не нахлебники, а Беларусь не страна-сателлит, которая ждет с протянутой рукой субсидий и кредитов в обмен на отказ от собственного мнения и здравого смысла.

"Нам важны отношения с Евросоюзом, с которым у нас самая протяженная граница и высокая степень взаимозависимости экономического, социального, культурного и, наконец, политического характера. Не менее значимым вектором для нашей дипломатии являются страны так называемой дальней дуги, где важное место занимает близкий, несмотря на географию, и дружественный нам Китай. При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что не видит весомых причин отказываться от подобной многовекторности. "Это объективная реальность для любого здравого политика, который когда-либо будет руководить Беларусью", - добавил он.

Президент также обратил внимание, что последние события подтвердили особое значение белорусско-российских отношения в этой системе многовекторности. "Содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение. Данная позиция России не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций, - сказал Александр Лукашенко. - Пока мы стоим плечом к плечу или спина к спине, никто нас на колени не поставит и не наклонит. В этом суть".

Отвечая на замечание, что Россия постоянно помогает Беларуси, выдает ей кредиты, Президент отметил, что этим Россия помогает сама себе. Ведь в Беларуси сосредоточены финишные производства для многих отраслей российской экономики. Кооперация дает работу миллионами россиян, да и российские кредиты - это далеко не благотворительность, поскольку Беларусь выплачивает за них немаленькие проценты, заметил глава государства.