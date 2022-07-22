"Беларусьфильм" работает над национальным фильмом "Мы едины". Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на киностудии "Беларусьфильм" проходит совет по развитию кинематографии. В его работе принимает участие премьер-министр Роман Головченко. На совете будут приняты решения по проекту "Мы едины". Национальный фильм запущен в производство в декабре 2021 года. Окончание запланировано - в мае 2023 года.

"Сегодня пройдет плановая защита кинопроекта, посвященного объединению Беларуси в 1920-1930-е годы. Защита будет проходить перед экспертным советом в присутствии высших должностных лиц вместе с премьер-министром. Рабочее название фильма - "Мы едины". Автор сценария и режиссер-постановщик - Иван Криворучко, художественный руководитель - Александр Ефремов. Сейчас идет подготовка к съемкам", - сказал Владимир Карачевский.

Также киностудия проинформирует о своей деятельности в 2021-2022 годах. "После того, как государство поддержало киностудию, мы сделали очень многое. Да, есть еще к чему стремиться, однако мы уже вышли на положительную динамику. У нас в производстве большое количество фильмов, большие планы на ближайшие полтора года. Киностудия будет очень плотно загружена крупными проектами - не только игровыми, но и документальными, анимационными. Сегодня мы как раз поделимся своими планами, наработками, международными проектами. Расскажем, как мы продаем кино, как работаем по всему миру, несмотря на геополитическую ситуацию, как продвигаем Беларусь и делаем наше кино востребованным как внутри страны, так и за рубежом", - рассказал гендиректор.

"Национальный фильм "Мы едины" - это 1925 год, тяжелое время польской оккупации. После мирного Рижского договора вся западная часть Беларуси оказалась под властью поляков, которые стремились провести быстрый процесс ассимиляции. Искоренить на захваченных территориях белорусскую культуру, язык, грамоту, православную веру. Главный герой истории - молодой человек, белорус Павел Бойко. Смерть близкого человека заставляет героя задуматься о простых человеческих ценностях, о близких, о родине," - рассказали о сюжете в "Беларусьфильме".

В процессе производства киноленты будут использованы в качестве локаций исторические места Беларуси. На сегодняшний день проект находится в режиссерско-подготовительном периоде. Определяется выбор объектов съемок, утверждаются проекты. Будут представлены актеры - претенденты на главные роли.