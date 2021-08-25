Беларусбанк введет ограничения на операции по некоторым картам с 26 августа

ОАО "АСБ Беларусбанк" вводит ограничения на операции по некоторым картам, сообщает БЕЛТА.

Для минимизации случаев хищения денежных средств со счетов клиентов - держателей платежных карточек банка путем получения мошенниками от клиентов информации для входа в системы дистанционного банковского обслуживания и проведения операций банк устанавливает ряд ограничений при совершении операций с использованием платежных карточек.

Так, с 26 августа ОАО "АСБ Беларусбанк" вводит дополнительное ограничение в размере Br400 в календарные сутки на проведение расходных операций, совершенных с использованием реквизитов (без физического использования карточки) карточек банка, выпущенных в рамках клуба "Бархат". В частности, отправки денежных переводов (исключая переводы между карточками банка одного клиента и на карточки банка "любимых" личных номеров); оплаты в банковских, финансовых, телекоммуникационных, компьютерных, информационных сервисах с МСС-кодами 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4899, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6540 (исключая операции открытия/пополнения вкладов/депозитов банка, покупки облигаций/акций банка, погашения кредитов банка).

В банке обратили внимание, что это ограничение может быть отменено по звонку клиента - владельца счета в контакт-центр банка или на основании письменного заявления, оформленного клиентом - владельцем счета в учреждении банка.

С информацией об иных ограничениях, применяемых банком на совершение операций с использованием платежных карточек банка и (или) в устройствах (сервисах) банка, можно ознакомиться в разделе "Платежные карточки" - "Важная информация" - "Ограничения на совершение операций с использованием платежных карточек банка".

В Беларусбанке напомнили, что третьи лица ни в коем случае не должны знать реквизиты банковской платежной карты владельца. Нельзя разглашать коды доступа, сеансовые ключи и прочую информацию из SMS-сообщений, присылаемых банком при совершении платежей, переводов и других операций.