Беларусбанк установил лимиты на отдельные операции по карточкам

ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 марта установило ряд ограничений при совершении операций с использованием платежных карт, сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

"Для минимизации случаев хищения денежных средств со счетов клиентов - держателей платежных карточек банка путем получения мошенниками от клиентов информации для входа в системы дистанционного банковского обслуживания и проведения операций банк устанавливает ряд ограничений при совершении операций с использованием платежных карточек", - отметили в пресс-службе.

Так, с 1 марта ОАО "АСБ Беларусбанк" вводит ограничение в размере Br3 тыс. в календарные сутки на проведение некоторых расходных операций, совершаемых с использованием реквизитов (без физического использования карточки) дебетовых карточек банка. В частности, отправки денежных переводов (исключая переводы между карточками банка одного клиента и на карточки банка "любимых" личных номеров), а также оплаты в банковских, финансовых, телекоммуникационных, компьютерных, информационных сервисах с МСС-кодами 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4899, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6540 (исключая операции открытия или пополнения онлайн-депозитов банка и покупки облигаций).

В Беларусбанке обращают внимание, что данное ограничение может быть отменено по звонку клиента - владельца счета в контакт-центр банка или на основании письменного заявления, оформленного клиентом - владельцем счета в учреждении банка.

С информацией об иных ограничениях, применяемых банком на совершение операций с использованием платежных карточек банка и (или) в устройствах (сервисах) банка, можно ознакомиться в разделе "Платежные карточки" - "Важная информация" - "Ограничения на совершение операций с использованием платежных карточек банка".

"Третьи лица ни в коем случае не должны знать реквизиты вашей банковской платежной карты. Нельзя разглашать коды доступа, сеансовые ключи и прочую информацию из SMS-сообщений, присылаемых банком при совершении платежей, переводов и других операций. Будьте бдительны", - напоминают в Беларусбанке.