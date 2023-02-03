Беларусбанк снижает ставки по ранее заключенным кредитным договорам на финансирование недвижимости

С 1 февраля ставки по ранее полученным кредитам на финансирование недвижимости, в том числе с применением как фиксированной ставки по кредиту, так и переменной, снизились до уровня 17,14% годовых.

Также с 1 марта 2023-го дополнительно снизятся ставки по ранее заключенным кредитным договорам на докредитование граждан, осуществляющих либо уже осуществивших строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений с государственной поддержкой. Ставка по таким кредитам составит не более 15,5% годовых.

Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору наснижение процентной ставки по кредиту осуществляется путем согласия с офертой, размещенной на корпоративном сайте банка. Подтверждением принятия оферты выступает внесение очередного платежа по уплате процентов за пользование кредитом в измененном размере.

Более подробную информацию можно получить в Контакт-центре по

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