Беларусбанк снижает ставки по кредитам для физических лиц

В начале зимы банк уже радовал клиентов снижением ставок по новым кредитам для физических лиц на потребительские нужды и на финансирование недвижимости. С 1 февраля произошло их очередное снижение. Актуальные значения в обзоре ниже.

Кредиты на финансирование недвижимости теперь выдаются на следующих условиях:

– на строительство (реконструкцию), приобретение жилых помещений со ставкой 16,9% годовых;

– на приобретение жилых помещений в рамках программы «Ипотека Экспресс» со ставкой 16,9% годовых;

– на строительство (приобретение) домокомплекта, строительство (покупку)

дома для сезонного и временного проживания (дачи, садового домика) «Стройдом» со ставкой 16,9% годовых;

– в рамках партнерской программы «Ипотека с нами» с застройщиками негосударственной формы собственности в первый год ставка составит от 2,5% годовых, с 13-го месяца —16,9% годовых;

– в рамках партнерской программы «Ипотека с нами» с госзастройщиками в первый год ставка составит от 0,5% годовых, с 13-го месяца —16,4% годовых;

– по кредиту на строительство жилья для граждан, заключивших договоры с госзастройщиками, ставка составит 16,4% годовых;

– по кредитному продукту «Время строить» ставка составит 16,4% годовых;

- кредит «Рефинансирование ипотеки» — 17,14% годовых.

А для докредитования граждан, заключивших кредитные договоры на строительство, реконструкцию, приобретение жилья с господдержкой, ставка по кредиту составит 15% годовых.

Кроме того, кредит на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов и кредит «Стройдом» с использованием

материалов, изделий и конструкций производства Республики Беларусь можно оформить со ставкой 14,5% годовых.

По новым потребительским кредитам сроком до 5 лет процентная ставка в течение грейс-периода (первые 2 месяца) составит 16,5% годовых, по окончании грейс-периода – 17% годовых (при подаче заявки на кредит через каналы ДБО – 16,5% годовых).

До 17 % годовых снизилась ставка по новым кредитам на приобретение автомобиля и на рефинансирование потребительских кредитов «Удачное обновление».

Процентная ставка по новым потребительским кредитам сроком до 3 лет с возобновляемой кредитной линией составит 16,5% годовых, а при

подаче заявки через каналы ДБО – 16% годовых.

Под 16,5% годовых также предоставляются овердрафтные кредиты со сроком предоставления 2 года и сроком погашения 12 месяцев.

По специальному кредитному продукту для участниц Клуба «Леди» ставка составляет 16% годовых (при подаче заявки через каналы ДБО – 15,5% годовых).

Участники Клуба «Бархат» теперь могут оформить кредит «Время жить» со ставкой в 1-й год пользования кредитом 15,5% годовых, в последующие годы – 16% годовых.

По кредитам на обучение в учреждениях высшего и среднего специального образования ставка составит 15,5% годовых.

Также снижены процентные ставки по кредиту Партнер «Online» для приобретения товаров и услуг у организаций торговли (сервиса), являющихся партнерами банка. По кредиту сроком до 6 месяцев ставка составит 0,000001%

годовых, до 9 месяцев – 8 % годовых, до 12 месяцев – 10 % годовых, до 24 месяцев – 11 % годовых.

Более подробную информацию можно получить на корпоративном сайте или позвонив в Контакт-центр по телефону 147.