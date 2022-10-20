Беларусбанк анонсирует размещение трех новых выпусков документарных облигаций

С 20 октября начинается размещение трех новых выпусков (№ 246, 247, 248) документарных облигаций ОАО «АСБ Беларусбанк» на предъявителя для физических лиц.

Номинал одной облигации составляет:

246-го выпуска – 300 белорусских рублей;

247-го выпуска – 1 000 белорусских рублей;

248-го выпуска – 3 000 белорусских рублей.

Ставка дохода по облигациям установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 2,2 процентных пункта (на сегодня — 14,2% годовых).

Срок обращения облигаций составляет 13 месяцев, а дата начала погашения — 20 ноября 2023 года. В эту дату одновременно будут выплачены номинал облигации и сумма дохода по ней. Узнать подробности можно здесь.

Напомним, доходы по облигациям не облагаются подоходным налогом.

Дополнительно напоминаем, что с 1 сентября 2022 года в системе «Интернет-банкинг» Беларусбанка размещаются бездокументарные облигации собственной эмиссии банка 245-ого выпуска (Интернет-облигации) для физических лиц.

Номинал одной облигации - 1 000 белорусских рублей, количество для покупки не ограничено. Ставка дохода установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 4 процентных пункта (на сегодня — 16 % годовых).

Более подробно ознакомиться с параметрами облигаций и Проспектом эмиссии можно здесь, а также по телефону Контакт-центра 147.