Беларусь завершила ратификацию договора с Россией о косвенных налогах

Беларусь завершила ратификацию договора с Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Соответствующий закон №244-З от 12 января 2023 года опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Договор был подписан в Москве 3 октября 2022 года с целью сближения законодательств государств - участников Союзного государства в налоговой сфере.

Документ разработан в целях углубления экономического сотрудничества, устранения налоговых барьеров во взаимных торговле и инвестициях, системного сотрудничества и взаимопомощи налоговых органов государств в противодействии уклонению от уплаты косвенных налогов, в том числе при трансграничной торговле.

В документе определены общие подходы по проведению Беларусью и Россией налоговой политики в части косвенного налогообложения.

В частности, предусматривается создание наднационального налогового комитета, который будет отслеживать соблюдение сторонами установленных договоренностей.

Совету Министров необходимо принять меры по приведению законодательства в соответствие с положениями договора, а также иные меры, необходимые для реализации его положений.