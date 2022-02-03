Беларусь заинтересована в поставках на рынок Нигерии молочной продукции, мяса птицы и яиц. Об этом шла речь на встрече первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло с Чрезвычайным и Полномочным Послом Нигерии в России и Беларуси по совместительству Абдуллахи Ибаиквала Шеху, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

"Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений в сфере АПК, договорились о создании совместной рабочей группы в области сельского хозяйства. Были рассмотрены и вопросы расширения сотрудничества в области поставок продовольствия: Беларусь заинтересована в поставках на рынок Нигерии молочной продукции, а также мяса птицы и яиц", - рассказали в пресс-службе.

Также на встрече отмечено успешное двустороннее взаимодействие между странами в сфере аграрного образования. В настоящее время в белорусских сельскохозяйственных вузах обучаются 63 гражданина Нигерии.