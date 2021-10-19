Беларусь выпустит в оборот отечественную вакцину против COVID-19 в 2023 году

Беларусь выпустит отечественную вакцину против COVID-19 в оборот в 2023 году. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает БЕЛТА.

"Здесь правильно специалисты сказали: вакцина - это не панацея от того, что человек не заболеет. Он может заболеть. Но смертность среди вакцинированных почти нулевая", - подчеркнул глава государства.

Равным образом совсем незначительное число вакцинированных и среди тех, кто тяжело переносит болезнь.

"Какой можно сделать вывод - вакцина помогает. По крайней мере нам надо прожить осенне-зимний период до следующего лета. Вакцина здесь нам хорошее подспорье. Дальше жизнь нам покажет, как действовать, что нам делать. И мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году", - сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что это решение мотивировано тем, что на тот момент, возможно, будет совершенно иной штамм ковида. "И сегодня видим, что он может быть. Мы уже 4 или 5 штаммов пережили. Сегодня дельта-штамм. Поэтому мы как раз произведем свою вакцину и приспособим ее к тому вирусу, который будет циркулировать в 2023 году", - заявил Президент.

Он подчеркнул, что сейчас очень многое сделано для того, чтобы производить отечественную вакцину. "Есть проект. Мы закупаем оборудование для того, чтобы у нас был свой завод по производству вакцин, как это делается в Китае, России, США, еще в нескольких государствах. У нас должна быть своя надежная вакцина", - резюмировал глава государства.