Беларусь выдвинула ряд инициатив для движения к миру без ядерного оружия

Мировому сообществу необходимо совместно предпринять решительные шаги по всестороннему укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и созданию условий для поступательного движения к миру без ядерного оружия. Белорусская сторона в этой связи предложила ряд поступательных шагов, которые озвучил начальник отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Беларуси Василий Павлов на конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас всем нам необходимо осознание коллективной ответственности с тем, чтобы совместно предпринять решительные шаги по всестороннему укреплению ДНЯО и созданию условий для поступательного движения к миру без ядерного оружия. Белорусская сторона готова поддерживать все конструктивные усилия и инициативы в этом направлении", - сказал дипломат.

В качестве первого шага Беларусь предложила принять конкретные меры по снижению ядерных рисков и приданию процессу ядерного разоружения многостороннего и необратимого характера. Особая роль и ответственность в этом вопросе должна принадлежать государствам, обладающим ядерным оружием, считает белорусская сторона.

Во-вторых, как обозначил дипломат, нужно обеспечить скорейшее вступление в силу ДВЗЯИ, играющего критически важную роль для достижения целей ядерного разоружения. "Договор, который ратифицировали 174 государства, носит практически универсальный характер. Призываем государства, от чьих действий зависит судьба ДВЗЯИ, проявить политическую волю и предпринять безотлагательные меры для его вступления в силу", - подчеркнул Василий Павлов.

Придать новый импульс процессу создания зон, свободных от ядерного оружия, - таково третье предложение белорусской стороны, озвученное на конференции. "В середине 90-х годов прошлого века Беларусь предложила идею создания такой зоны в Центральной и Восточной Европе. К сожалению, тогда добрый порыв и призыв Беларуси услышаны не были", - констатировал представитель МИД.

В качестве следующей, четвертой, инициативы он предложил рассмотреть вопрос о разработке глобального юридически обязывающего соглашения о предоставлении неядерным государствам со стороны стран, обладающих ядерным оружием, недвусмысленных и безусловных гарантий о неприменении ядерного оружия и недопущении угрозы его применения. "Это в полной мере вписывается в логику предложения главы белорусского государства, сделанного в мае этого года в письме генеральному секретарю ООН, о необходимости выработки ясных и прозрачных договоренностей о правилах нового мирового порядка, который обеспечит гарантии безопасности всем членам международного сообщества", - сказал Василий Павлов.

"От эффективных и долгосрочных решений в сфере ядерного разоружения и нераспространения напрямую зависят мир, безопасность, стабильность, и, в конечном итоге, само существование человечества. Беларусь готова к конструктивному взаимодействию со всеми государствами-участниками в целях успеха конференции", - резюмировал дипломат.