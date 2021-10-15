Беларусь – социальное государство в действии: забота о материнстве, помощь по беременности и родам, уходу за ребенком. Инфографика

Ко Дню матери Белорусский институт стратегических исследований подготовил инфографику, отражающую заботу государства о материнстве, помощь по беременности и родам, уходу за ребенком. Ответственное и осознанное материнство женщин, по праву являющихся гордостью Беларуси, является ключом к семейному благополучию, росту демографического потенциала и будущего развития страны.