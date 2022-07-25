Беларусь с начала безвиза посетили около 145 тыс. иностранцев

С начала безвиза Беларусь посетили около 145 тыс. иностранцев. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

"По состоянию на 00.00 25 июля 144 442 гражданина Латвии, Литвы и Польши воспользовались правом безвизового порядка въезда в нашу страну. С 15 апреля по безвизу в Беларусь приехали 93 740 граждан Литвы, 11 740 неграждан и 37 368 граждан Латвии. С 1 июля безвизом воспользовались 1574 гражданина Польши", - рассказали в ГПК.

Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе интернет-портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".