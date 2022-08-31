Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
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Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 августа 2022 года №567.
Согласно документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составят $52 за 1 т (ранее - $53), прямогонный бензин - $28,6 за 1 т (ранее - $29,1), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $15,6 за 1 т (ранее - $15,9).
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
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