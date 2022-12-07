Беларусь рассматривает вариант поставки в Карелию древесной щепы для производства бумаги. Об этом рассказал министр лесного хозяйства Александр Кулик перед началом бизнес-форума "Беларусь - Карелия: деловое сотрудничество, эффективное партнерство", передает корреспондент БЕЛТА.

Министерство лесного хозяйства по линии правительства ответственно за сотрудничество с Карелией, подчеркнул Александр Кулик. "Это уже не первое мероприятие, которое проводится совместно с представителями российского региона, белорусские делегации также посещали Карелию для обсуждения взаимного партнерства. Идет постоянный обмен делегациями, деловыми кругами для расширения товаропроводящей сети. Беларусь экспортирует в Карелию лесозаготовительные и грузовые машины, механизмы. Сотрудничество идет по многим направлениям, в том числе продовольствию. Несмотря на то, что экспорт пока небольшой, у нас есть хороший потенциал. Такие встречи, как этот бизнес-форум под эгидой торгово-промышленной палаты, помогают расширять перечень товаров для взаимных поставок и объем сотрудничества", - отметил он.

Министр также рассказал, что в Карелии есть дефицит древесной щепы из ели для производства бумаги. "Мы рассматриваем вариант поставки этого ресурса. Просчитаем необходимые объемы для собственного производства бумаги в Шклове и будем прорабатывать вопрос поставки остатка коллегам из России", - сообщил Александр Кулик.

В Беларусь прибыла делегация Карелии в составе более 30 человек. Это представители промышленности, культуры, спорта, лесной отрасли, экономической деятельности, деревообработки и прочих направлений. Белорусские участники в рамках бизнес-форума получили возможность провести двусторонние переговоры с представителями российских компаний в сферах камнеобработки, производства кормов для животных, тяжелой промышленности, целлюлозно-бумажной промышленности, а также производства оборудования для занятий физкультурой.