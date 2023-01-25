Беларусь приостанавливает действие соглашения с Польшей о сотрудничестве в сфере образования
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Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли законопроект "О приостановлении действия Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере образования", передает корреспондент БЕЛТА.
Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров.
Соглашение между правительствами Беларуси и Польши о сотрудничестве в сфере образования подписано в Варшаве 20 июля 2016 года. Оно ратифицировано законом Беларуси от 14 декабря 2016 года № 7-З "О ратификации Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Польша о сотрудничестве в области образования" и вступило в силу 29 декабря 2016 года.
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