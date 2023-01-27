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Беларусь приняла на обучение в медвузы вернувшихся из Украины индийских студентов

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Беларусь приняла на обучение в медвузы вернувшихся из Украины индийских студентов

Беларусь приняла на обучение в медицинские вузы индийских студентов из Украины. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь Алок Ранджан Джа в интервью корреспонденту БЕЛТА в день национального праздника, который отмечается 26 января.

"Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить белорусские власти за содействие в переводе в вузы Беларуси индийских студентов, которые ранее обучались в Украине", - сказал глава дипломатической миссии.

Он обратил внимание, что в настоящее время в Беларуси учится почти тысяча индийских студентов. "Большинство из них обучаются в медицинских вузах, качество образования в которых очень высоко",- отметил посол.

Алок Ранджан Джа пригласил белорусские высшие учебные заведения к сотрудничеству в совместных проектах и исследованиях с индийскими коллегами, такими как группа Индийских институтов технологий и группа Национальных технических институтов и другими образовательными учреждениями.

Посол добавил, что еще со времен Советского Союза Индия заинтересована в развитии всесторонних отношений между нашими народами.

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