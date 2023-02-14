Беларусь пригласили принять участие в Ланьчжоуской международной торгово-инвестиционной ярмарке

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько 13 февраля провел встречу с заместителем директора канцелярии внешних связей провинции Ганьсу Ма Цуном. Об этом сообщает посольство Беларуси в КНР.

Стороны подвели итоги совместной работы за прошлый год и обсудили ряд направлений двустороннего сотрудничества на следующий, в том числе взаимодействие в транспортной сфере, культуре и СМИ.

Китайская сторона презентовала потенциал провинции Ганьсу в торгово-экономической и гуманитарной областях, а также пригласила делегацию посольства и представителей белорусских госорганов и предприятий принять участие в Ланьчжоуской международной торгово-инвестиционной ярмарке и Дуньхуанской культурной ярмарке.

Юрий Сенько подчеркнул, что 2023-й должен стать годом двусторонних визитов, что позволит углубить межрегиональное сотрудничество и активизировать реализацию совместных проектов.

СБ