Беларусь при создании госкорпораций берет пример с Китая – вице-премьер

Беларусь при создании госкорпораций берет пример с Китая. Об этом в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" рассказал заместитель премьер-министра Александр Субботин, сообщает БЕЛТА.

Говоря о планах преобразования концерна "Белгоспищепром" в госкорпорацию, вице-премьер сказал: "Такой вопрос долго обсуждался. Времена меняются и надо трансформироваться и нам, чтобы быть более успешными и эффективными. Одна из возможных госкорпораций - это на основе "Белгоспищепрома". Не факт, что это будет какая-то единая корпорация по пищевой промышленности. Может, это будет кондитерская корпорация плюс алкогольная корпорация. Тут еще ученые ломают копья и менеджеры определяют, как лучше и более эффективно выстроить всю систему".

"За основу мы берем госкорпорации Китая как один из успешных примеров. Они более агрессивны на всех рынках. Имеют государственную часть и государственную поддержку, но они более свободны в принятии решений, более раскрепощены, могут экономически как-то рисковать, захватывая рынки. Самое основное - это централизация управления, чтобы оно было в одних руках, не толкались не только на внешних, но и на внутреннем рынке. И экономили даже в единых подходах, единой службе маркетинга и так далее. Подходов много хотим заложить. Но как это сейчас будет, еще даже я не готов ответить. Даже через Академию наук мы пошли. Они в начале сентября заканчивают свою научно-исследовательскую работу, и они будут защищать ее, предлагая варианты, как мы можем выстроить эту систему", - отметил Александр Субботин.

"Поэтому госкорпорация - это не панацея. Но, возможно, это один из вариантов, куда мы дальше будем трансформировать", - добавил вице-премьер.

Как сообщалось БЕЛТА, 26 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя концерна "Белгоспищепром" Анатолия Бубена и вице-премьера Александра Субботина. Одной из тем встречи было предложение по созданию на базе концерна "Белгоспищепром" государственной корпорации. Соответствующие планы глава государства одобрил. "Да, мы говорили о создании корпорации. Над этим уже идет работа. На Всебелорусском народном собрании премьер-министром была обозначена задача о создании корпораций в стране. Я считаю, это будет шаг вперед. И Президентом этот вопрос был поддержан. Он сказал экономически рассчитать целесообразность - что будет иметь государство от этого шага. Я докладывал о том, что корпорация позволит нам консолидировать силы и общими усилиями достичь более высоких результатов. Получить больше прибыли и выпускать более рентабельную продукцию", - заявил глава концерна журналистам.

"Проект указа Президента готов. Я его обещал в Совмин представить 1 сентября. Президент сказал, что если экономически это будет целесообразно, то с нового года должна уже работать новая корпорация пищевой промышленности", - рассказал Анатолий Бубен.