Беларусь прекратила действие соглашения с Францией в области культуры, образования, науки и СМИ

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли законопроект "О прекращении действия Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Французской Республики о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и техники, средств массовой информации", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров.

Соглашение между правительствами Беларуси и Франции о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и техники, средств массовой информации подписано в Париже 20 января 2010 года, ратифицировано законом Беларуси от 2 декабря 2010 года и вступило в силу 31 июля 2011 года.

В соответствии со ст.14 соглашения оно заключается на пять лет и автоматически продлевается на такой же срок, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону в письменной форме о своем намерении изменить или прекратить его действие не позднее, чем за три месяца до истечения срока его действия.