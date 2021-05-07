Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19. Об этом заявил 7 мая Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства напомнил: когда он заявлял о намерении Беларуси произвести свою вакцину, то были слышны голоса критиков, что это очень сложно или даже невозможно. "В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", - рассказал белорусский лидер.

"Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой", - отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса. "У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - сказал глава государства.

Также Александр Лукашенко призвал людей пожилого возраста сделать прививку от COVID-19.

"Надо стариков обезопасить. Я хочу, чтобы они это поняли. Они всегда меня слышали, молодцы. Я просто прошу: надо это сделать. Это значительно меньшая опасность, в сто раз меньше, чем заболеть", - сказал Президент.