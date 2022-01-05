Беларусь поддержала заявление лидеров «ядерной пятерки» о недопущении гонки вооружений

В Беларуси всецело поддерживают заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА, сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

"Государства "ядерной пятерки" по сути пришли к консенсусу в отношении того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В условиях турбулентности международных отношений и наличия серьезных межгосударственных противоречий это не формализм, а очень важный факт. И здесь нельзя не оценить масштабную работу, проведенную нашими российскими коллегами как инициаторами этого документа", - отметил Анатолий Глаз.

В МИД приветствовали и заявили о всецелой поддержке данного заявления. "В том числе и заложенный в нем призыв к конструктивному диалогу и совместной работе по снижению военной конфронтации, повышению взаимного доверия и предотвращению гонки вооружений в целях создания благоприятной атмосферы для достижения прогресса в сфере разоружения и в конечном итоге - построения мира, свободного от ядерного оружия", - сказал представитель ведомства.

Анатолий Глаз напомнил, что Беларусь первой на постсоветском пространстве добровольно отказалась от обладания ядерным оружием, и в конце ноября 2021 года исполнилось 25 лет со дня вывода последней ракеты с ядерной боеголовкой с территории страны.

"Рассчитываем, что совместные усилия лидеров стран "ядерной пятерки", наряду с продлением в феврале 2021 года российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, станут залогом укрепления глобальной архитектуры международной безопасности, разоружения и нераспространения, будут содействовать успеху Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая, надеемся, состоится в этому году", - добавили в МИД.