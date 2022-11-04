Беларусь планирует в 2022 году экспортировать продовольствия на $8 млрд. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот БНБК в Пуховичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в этом году можем получить только от продажи продовольствия $8 млрд. Я когда говорю президентам равновеликих государств, которые нефтью торгуют, природным газом, что мы от продовольствия получим 8 миллиардов, они в это не верят. Тяжелый момент, но время возможностей. Крестьяне, переработчики наши этим воспользовались. Точно так, как вы", - отметил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, продукция БНБК очень востребована на внешних рынках. "Помните, я очень часто говорил, что санкции, кризисы - это тяжелое время для экономики, но это время возможностей. Вот вы как раз в этот кризис использовали возможности", - подчеркнул Президент.