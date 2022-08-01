Беларусь планирует увеличить объемы производства молока и мяса. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ.

"Все последние годы наша страна не занималась экспортом зерна, потому что достаточно большой объем потребляется для нужд животноводства. Прогнозируем в этом году увеличение производства в отрасли АПК на порядка 4,5%. Планируем увеличить объемы производства молока и мяса. Для этого нужны корма, в том числе комбикорма. Основой является зерновая группа. Так что прежде всего для нас важно обеспечить нужды своего животноводства, ну и, конечно, продукты питания для наших людей", - сказал Игорь Брыло и подчеркнул, что Беларусь обеспечивает свою продовольственную безопасность в полном объеме.

Правительством поставлена задача достичь цифры в $7,8 млрд экспорта продовольствия по итогам года. "Нам нужно добавить более $1 млрд к уровню прошлого года. Это существенная цифра. Поэтому для нас очень важно продать конечный продукт в виде молочной и мясной продукции", - отметил министр.

По его словам, доля России в общем объеме белорусского экспорта - около 70%. "Неплохой объем мы экспортируем в страны СНГ. И самое главное - мы развиваем экспорт в страны дальней дуги. Растут и поставки в Китай. Наша продукция действительно востребована", - подчеркнул Игорь Брыло.