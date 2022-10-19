Беларусь планирует снизить выбросы парниковых газов на 35%

В Беларуси к 2030 году планируют снизить выбросы парниковых газов на 35%. Об этом на пресс-конференции "Климатическая политика Беларуси, охрана атмосферного воздуха и озонового слоя" рассказала консультант управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Наталья Клименко.

"Беларусь является участником Парижского соглашения, а также Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Наша страна выполняет все обязательства, принятые данными соглашениями. Отмечу, что в рамках Парижского соглашения в прошлом году принят очередной национальный план, определяющий уровень снижения выбросов парниковых газов. На данный момент к 2030 году планируется снизить выбросы парниковых газов на 35% по отношению к уровню выбросов 1990 года при прогнозируемом экономическом росте. Выполнения таких обязательств будет осуществляться во время реализации государственных программ и стратегий по устойчивому развитию нашей страны", - рассказала специалист.

"Помимо прочего, в Беларуси проведена глобальная работа по отказу от озоноразрушающих веществ и по выводу их производства. Так, на момент принятия Монреальского протокола потребления озоноразрушающих веществ составляло около 3 тыс. т. На данный момент мы такие вещества не ввозим и потребности для заправки и обслуживания оставшегося оборудования выполняем за счет рециркулированных, восстановленных озоноразрушающих веществ", - пояснила консультант управления.