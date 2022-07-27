Беларусь планирует нарастить экспорт продовольствия до $7,8 млрд по итогам года. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам пяти месяцев у нас достаточно неплохие цифры - темп роста в стоимостном выражении 114% к уровню аналогичного периода прошлого года. Мы реализовали нашу продукцию более чем в 100 стран мира на сумму $2,8 млрд. Стоит задача достичь цифры $7,8 млрд по итогам года. Прибавить к уровню прошлого года надо будет более $1 млрд", - сказал Игорь Брыло.

По его словам, сейчас складывается достаточно неплохая конъюнктура цен на рынках сбыта белорусской продукции. "Основным рынком у нас остается РФ: она занимает около 70%, мы планируем увеличить этот процент до конца года, так как достаточно неплохой ценовой фактор. По странам СНГ у нас сохраняется порядка 10% в общем экспортном каравае", - отметил министр.

Существенный темп роста экспорта наблюдается в страны дальней дуги - практически 167%. Увеличены поставки в Китай и другие страны Азии и Океании, Африки. "Диверсификация экспорта белорусской продукции, конечно, очень важный аспект в экономике АПК. Наша продукция узнаваема, конкурентоспособна, на складах практически остатков нет", - подчеркнул Игорь Брыло.