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Экономика

Беларусь перейдет к референтному ценообразованию на лекарства

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Беларусь перейдет к референтному ценообразованию на лекарства

Беларусь перейдет к референтному ценообразованию на лекарства. Об этом сообщил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов на полях международной конференции, посвященной 30-летию антимонопольного регулирования в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Свободная конкуренция и соблюдение антимонопольных принципов работы важны для любого государства. Но в сложные времена приходится применять более жесткие меры ценового регулирования. Они могут быть разными. В нашей стране мы их активно используем, но исходим из того, что это временные меры. Лучше экономическими способами ситуацию выправить, чем постоянно действующими ценовыми механизмами, потому что ценовое регулирование может ударить по экономике производителя или импортера. Потому подходы должны быть взвешенными", - сказал Алексей Богданов.

 

 

В Беларуси действует ценовое регулирование на социально значимые товары. "Регулируем цены на самые необходимые продукты и лекарства первой необходимости. До конца текущего года перейдем на новый принцип регулирования по лекарственным препаратам - будет использоваться метод референтного ценообразования. Этот принцип работает в России. Будем подходить очень взвешенно, так как в первую очередь важно наличие товаров на полках, присутствие необходимых лекарств в нашем обороте", - подчеркнул министр.

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