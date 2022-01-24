Беларусь организует международную конференцию на тему геноцида населения БССР в годы ВОВ

Беларусь проведет масштабную международную конференцию на тему геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил журналистам Генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главой государства поддержано предложение о том, чтобы в этом году провести широкую международную конференцию по вопросам геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны", - сказал он.

Президенту также передан проект информационно-справочных материалов о зверствах, которые были совершены на территории Беларуси немецко-фашистскими оккупантами и их пособниками - коллаборантами из числа литовских, латышских, украинских и польских карательных батальонов. "В случае одобрения главой государства этих материалов на русском и английском языках в печатном виде они будут направлены в ряд государств, в том числе генеральным прокурорам 180 стран мира", - проинформировал Андрей Швед.