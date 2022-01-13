Беларусь ограничивает ввоз скота из Казахстана и Оренбургской области России из-за ящура. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), на территории Оренбургской области России зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных ящуром. Кроме того, по данным ЕЭК и Россельхознадзора, на территории северных областей Казахстана выявлены случаи распространения неизвестной болезни крупного рогатого скота с характерными для ящура клиническими признаками.

В связи с этим с 12 января вводятся временные ограничения на ввоз из Казахстана и Оренбургской области России крупного и мелкого рогатого скота, свиней, северных оленей, диких, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, верблюдов и других представителей семейства верблюжьих (ламы, альпаки, викуньи), мяса, мясопродуктов и другого сырья, полученного от убоя животных, восприимчивых к заболеванию, кожевенного, рогокопытного, кишечного, овчинно-мехового и мерлушкового сырья, шерсти, козьего пуха, молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота, другой продукции.

Ящур - острое вирусное заболевание животных, которым болеет также человек. Болезнь характеризуется интоксикацией и пузырьково-язвенным поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, кожи. Человек может заразиться ящуром, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо.