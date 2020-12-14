Беларусь может заняться разработкой и производством собственной вакцины от коронавируса

Беларусь может наладить производство собственной вакцины от коронавируса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с коллективом 4-й городской клинической больницы имени Н.Е.Савченко.

Глава государства пояснил, что сейчас рассматриваются три основных варианта противодействия распространению коронавирусной инфекции: закупка российской вакцины, организация в Беларуси производства вакцин из российского штамма, а также разработка собственной вакцины.

"Я не исключаю, что нам придется задействовать все три варианта. Нам надо будет купить вакцину, чтобы срочно провакцинировать группу риска (это врачи и медсестры прежде всего). Нам неплохо было бы наладить производство. Дело даже не в том, что мы потом сможем продать ее, но надо для себя и своих людей произвести вакцину. Поэтому пойдем всеми этими направлениями. И если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься собственной вакциной", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, российская сторона готова предоставить Беларуси все необходимое, чтобы наладить здесь производство вакцины.

"Почему я не исключаю производства собственной? Я убежден, что эта зараза останется с нами навсегда. Поэтому нам нужна будет вакцина. И не только сегодня-завтра, но и послезавтра, - объяснил глава государства. - Если мы научимся производить сами, получим опыт, значит, у нас будут хорошие специалисты, ученые, хорошие медики, и здравоохранение таким образом будет развиваться. Вообще биотехнологии - это большая перспектива", - подчеркнул он. Предложения по изготовлению собственной вакцины главе государства представили специалисты из Витебска и ученые из Национальной академии наук.

Президент обратил внимание, что в мире сейчас ведется борьба за разработку и производство вакцины.

"Меня что настораживает в этой вакцине - драка за деньги. В этом вращаются миллиарды долларов, и все начали драться за эти деньги, порой пренебрегая ответственностью и за вакцину, и тех людей, которые в данном случае на испытаниях", - сказал Александр Лукашенко.

Все обозначенные варианты планируется обсудить 17 декабря на уровне главы государства с участием заинтересованных сторон.