«Беларусь – мой второй дом»: новоиспеченная гражданка нашей страны приняла участие в досрочном голосовании

На участок для досрочного голосования №71, который расположился во Дворце искусств, пришла бобруйчанка Анна Бусел с семьей. Для молодой женщины это значимое событие, ведь в прошлом месяце она получила долгожданное белорусское гражданство.

8 лет назад Анна приехала в Бобруйск из Луганской области с дочкой, которой тогда было 5 лет – бежали от войны. Здесь Анна Бусел вышла замуж, родила вторую дочь, устроилась в жизни – сегодня молодая женщина получает образование в колледже Ларина и трудится воспитателем в детском саду. Анна восхищается добродушием и отзывчивостью нашего народа, благодарна за всестороннюю помощь от государства и неравнодушных людей. И сейчас Анна Бусел отдает свой голос за мирное будущее и стабильность.

– Мы пришли проголосовать за будущее Беларуси и наших детей. Я хочу, чтобы они росли в мире, благополучии. Как гражданке Беларуси, очень приятно принять участие в таком знаменательном событии. Мне есть с чем сравнивать свою жизнь. Здесь я обрела второй дом, мои дети ходят в школу, детский сад, живут под мирным небом.

На память семья Бусел получила небольшие сувениры, которые вручила председатель участковой комиссии.

Отметим, что на участке зарегистрированы более 2000 человек. Люди принимают активное участие в досрочном голосовании.

Людмила Любимцева.