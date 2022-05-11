Беларусь лидирует в Европе по уровню подключения зданий к оптоволоконным линиям связи

Беларусь лидирует в Европе по уровню подключения зданий и сооружений к оптоволоконным линиям связи. Об этом сказал во время пресс-конференции первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

"Еще 10 лет назад "Белтелеком" принял решение о переходе на IMS-платформу. Если раньше телефония, телевидение и другие цифровые услуги были распределены на несколько разных устройств, то сейчас есть вот такая универсальная мультисервисная платформа, которая с использованием одного оптоволоконного кабеля оказывает весь комплекс услуг. В настоящее время более 90% населения уже подключилось к ней, а уже к 2025 году планируем эту работу завершить, - рассказал Павел Ткач. - Для этих целей было построено много объектов электросвязи. В Беларуси было построено более 150 тыс. км волоконно-оптических линий связи. По проникновению этих линий к зданиям и сооружениям мы занимаем лидирующую позицию в Европе - 64%".

Министерство связи и информатизации как орган-регулятор обеспечивает полноценное и всестороннее развитие отрасли телекоммуникации в Беларуси. "Мы всегда руководствовались тем принципом, что для успешной цифровизации страны необходимо опережающее развитие всей инфраструктуры, - отметил замминистра. - Наша страна первая среди всех государств СНГ полностью завершила переход на цифровое телевизионное вещание еще в 2015 году, тем самым обеспечив требования Международного союза электросвязи. Уже более 99% территории Беларуси охвачено цифровым телевизионным вещанием. Мы сейчас в активной стадии проработки предоставления населению государственных программ в более высоком разрешении - HD-формате, чтобы было намного комфортнее просматривать передачи на телевизионном приемнике с большой диагональю".