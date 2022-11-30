Беларусь лидирует в Европе по производству молока и молочных продуктов: 841 кг на человека в год

Беларусь – безусловный европейский лидер по производству молока и молочной продукции. Об этом заявила заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мария Климова в проекте "По факту: решения Первого" на YouTube-канале БЕЛТА.

По ее словам, уровень собственной обеспеченности молочными продуктами в Беларуси достигает 263,3%. "Это значительная цифра. Если сравнить страны Западной Европы, Евросоюза, то уровень самообеспечения достигает 116%. В Центральной и Северной Европе – 130-170%. Но Восточная и Южная Европа самообеспечены молоком всего лишь на 60-80%. Например, Испания, Болгария, Румыния", – пояснила специалист.

Она подчеркнула, что Беларусь считается безусловным лидером по производству молока и молочных продуктов на душу населения: 841 кг на человека в год, из которых в стране потребляется только 237 кг. "Если взять сыры, то производство на душу населения порядка 30 кг на человека в год, при этом потребляем 7,5 кг", – привела еще один пример Мария Климова.

Очевидно, что такая разница в объемах производства и внутреннего потребления способствует развитию экспорта. Белорусская молочка своим качеством давно известна далеко за пределами страны, она поставляется по всему миру, причем география стран и объемы поставок постоянно увеличиваются.

Впрочем, так было не всегда. За последние годы молочная промышленность шагнула далеко вперед и на полках магазинов вместо дорогих импортных сыров, например, появились собственные, белорусские – отличного качества и приемлемые по цене. "В 2000 году было около 15 видов масла, сейчас – около 40 наименований, сыров – 380 наименований различных категорий, в том числе срока созревания до года. Если раньше мы обсуждали, что 3 и 6 месяцев – это длительное созревание, то сейчас уже это полгода-год. Мы пришли к этой планке. Качество молока позволяет вырабатывать хорошие сыры длительного срока созревания. Мы производим на отечественных предприятиях 1,8 тыс. наименований молочной продукции", – сказала специалист.

Она обратила внимание, что в соответствии с концепцией продовольственной безопасности от 2005 года был взят курс на импортозамещение. Значительно расширилась линейка производимых сыров и цельномолочной продукции, внедрены новые форматы упаковки, новые линии по розливу, сыроделию. "Мы себя полностью обеспечили отечественной молочной продукцией. Сегодня в торговых объектах у нас продается 95% отечественных сыров. Масло почти все отечественное", – подчеркнула Мария Климова.

По материалам belta.by.