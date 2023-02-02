«Беларусь интеллектуальная» в регионах: чего ждать от выставки

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков рассказал, чего ждать от выставки "Беларусь интеллектуальная" в регионах.

"Развернуть выставку в регионах для нас очень важная задача, потому что не все смогли посетить ее в Минске. Это значимо для имиджа, авторитета науки, мы можем показать обществу, на что способны наши ученые. По формату выставка будет такой же, как и в Минске. Применяется кластерный подход: искусственный интеллект, микроэлектроника, нанотехнологии, био- и медицинские технологии, военная и аграрная наука. Плюс будут представлены разработки университетов, предприятий области, чтобы население видело и достижения своего региона", - сказал Владимир Гусаков.

В течение февраля-марта выставки пройдут во всех областных центрах. "На каждую область предполагается по неделе, но надо учитывать демонтаж, переезд, опять монтаж, размещение. Все это требует времени. Думаю, два-три дня будет уходить на организационные вопросы, остальное время - на выставку", - отметил председатель Президиума НАН.

Первая точка в регионах - Гомель. Место еще не определено, рассматриваются варианты. По его словам, с 13 февраля, скорее всего, начнется организационная работа: размещение, монтаж. "Но я предлагал поехать заранее, чтобы с 13 февраля уже начать демонстрацию", - добавил Владимир Гусаков.

Рассматривается вопрос разворачивания выставки и в Минской области - в одном или двух районных центрах.

По материалам belta.by.