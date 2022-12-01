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Экономика

Беларусь и Венгрия обсудили взаимодействие по линии бизнеса

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Беларусь и Венгрия обсудили взаимодействие по линии бизнеса

Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич встретился с послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чуторой, сообщили в центре.

На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия двух стран по линии бизнеса, проведения совместных мероприятий, направленных на укрепление деловых связей, а также согласованы шаги по поступательной интенсификации сотрудничества.

Стороны отметили заинтересованность со стороны бизнеса двух стран в активизации деловых контактов.

По материалам belta.by.

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