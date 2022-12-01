Беларусь и Венгрия обсудили взаимодействие по линии бизнеса
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Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич встретился с послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чуторой, сообщили в центре.
На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия двух стран по линии бизнеса, проведения совместных мероприятий, направленных на укрепление деловых связей, а также согласованы шаги по поступательной интенсификации сотрудничества.
Стороны отметили заинтересованность со стороны бизнеса двух стран в активизации деловых контактов.
По материалам belta.by.
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