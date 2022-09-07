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Беларусь и Венгрия обменялись мнениями о возможностях и форматах активизации делового сотрудничества

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Беларусь и Венгрия обменялись мнениями о возможностях и форматах активизации делового сотрудничества

Посол Беларуси в Венгрии Владимир Улахович провел рабочую встречу с заместителем Государственного секретаря Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Каталин Бихари, сообщили в пресс-службе белорусской дипломатической миссии.

Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов торгово-экономического блока, включая актуальные аспекты двусторонней торговли, перспективы инвестиционного сотрудничества, приоритетные направления взаимодействия в сферах промышленной кооперации и инноваций, аграрном секторе и других отраслях.

Владимир Улахович и Каталин Бихари заинтересованно обменялись мнениями о возможностях и форматах активизации белорусско-венгерского делового сотрудничества и профильного межведомственного диалога.

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