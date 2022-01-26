Беларусь и Ватикан подтвердили взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества
БЕЛТА 20 0
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подтвердили взаимную заинтересованность в активизации белорусско-ватиканского сотрудничества", - рассказали в пресс-службе МИД.
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