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Религия

Беларусь и Ватикан подтвердили взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества

БЕЛТА 20 0

Беларусь и Ватикан подтвердили взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства. 

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подтвердили взаимную заинтересованность в активизации белорусско-ватиканского сотрудничества", - рассказали в пресс-службе МИД.

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