Беларусь и Ватикан подтвердили стремление к продолжению активного сотрудничества
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Беларусь и Ватикан подтвердили стремление к продолжению активного сотрудничества. Об этом заявлено на встрече министра иностранных дел Сергея Алейника с апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем, сообщили в пресс-службе МИД.
Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Беларусью и Святым Престолом и обменялись мнениями в отношении ситуации в регионе.
"В ходе беседы подтверждено стремление к продолжению активного сотрудничества в различных сферах и открытого уважительного диалога по вопросам взаимного интереса", - отметили в ведомстве.
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