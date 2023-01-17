Беларусь и Ватикан подтвердили стремление к продолжению активного сотрудничества. Об этом заявлено на встрече министра иностранных дел Сергея Алейника с апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем, сообщили в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Беларусью и Святым Престолом и обменялись мнениями в отношении ситуации в регионе.

"В ходе беседы подтверждено стремление к продолжению активного сотрудничества в различных сферах и открытого уважительного диалога по вопросам взаимного интереса", - отметили в ведомстве.