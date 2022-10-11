Беларусь и Таджикистан создают новые предприятия. Что страны будут производить совместно?

Беларусь и Таджикистан создают совместные производства молочной продукции и ковров. Об этом рассказал журналистам посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще одно предприятие, которое будет создано, - это по линии легкой промышленности. В Худжанде мы создаем совместное предприятие по производству витебских ковров", - рассказал Виктор Денисенко.

Готовится к открытию в Таджикистане совместное предприятие с Минским молочным заводом. "Надеюсь, до конца года мы этот проект запустим", - отметил посол.

Ранее в Худжанде создали таджикско-белорусское предприятие по производству лифтов. Однако на полную мощность оно еще не вышло. Для загрузки необходим большой государственный заказ. Этот вопрос стороны обсуждают давно.

В Гиссаре уже успешно производят белорусские тракторы. Это предприятие в посольстве считают самым перспективным в Центральной Азии, потому что здесь с каждым годом расширяется линейка производимой техники и она пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и в ближайших странах.

"Сегодня расширилась как производственная база, так и постоянно действующая выставка. Я уверен, что это хороший пример для наших производителей техники", - заявил дипломат.

На этом же предприятии собирают и специально разработанные "Гомсельмашем" комбайны для аграриев Таджикистана. По словам посла, планируется поставить 55 единиц этой модели через Таджикистан в Афганистан.

Сотрудничают с Таджикистаном и белорусские IT-компании. Они планируют поучаствовать в реализации программы "Безопасный город". Большие перспективы в строительной отрасли: столица Таджикистана преображается и прирастает новостройками.

"Та же строительная арматура очень востребована. Буквально неделю назад таджикская делегация побывала на нашем металлургическом комбинате - подписали хорошие контракты", - рассказал Виктор Денисенко.