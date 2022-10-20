Беларусь и Таджикистан нашли новую сферу взаимного интереса - переработку кожевенного сырья. Отечественные специалисты направляются в эту страну, чтобы изучить потенциал сырья и возможность создания совместного производства. Об этом сообщила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина в проекте "По факту: решения Первого" на YouTube-канале БЕЛТА.

Она обратила внимание, что легкая промышленность для Таджикистана является одной из ключевых отраслей в стратегии развития страны. И таджикская сторона обратилась к белорусской с просьбой помочь в организации углубленной переработки кожевенного сырья.

"В ближайшее время два белорусских специалиста будут направлены в Таджикистан. Там проведут мониторинг, - сказала глава "Беллегпрома". - Достаточно большой объем кожевенного сырья есть на таджикской земле - 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота в год, их шкуры можно использовать как материал".

Однако глубокой переработки такого сырья в стране нет. С минимальной обработкой шкуры массово отправляют в Китай. "Поэтому они очень заинтересованы наладить у себя производство по глубокой переработке. Об этом говорил и Президент Таджикистана (на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Душанбе. - Прим. БЕЛТА). Мы понимаем, что у белорусов есть компетенции по переработке кожевенного товара, поэтому мы себе поставили краткосрочную задачу посмотреть, что за виды шкур, их качество и толщину. Посмотрим, поможем ли коллегам выстроить бизнес по переработке мокросоленых шкур и доведению до готового кожтовара. Возможно, и нам это пригодится для разнообразия своего ассортиментного ряда готовых кож", - отметила Татьяна Лугина.

"Эта тема взята нами на вооружение, в проработку и для дальнейшего взаимодействия, отработки бизнес-модели, если получится, с нашими коллегами", - добавила она.

Говоря в целом о Таджикистане, руководитель концерна подчеркнула, что белорусских специалистов там встречают очень дружелюбно, с готовностью к взаимодействию. К тому же белорусы и таджики, по ее мнению, имеют ряд схожих черт - они добрые, искренние, трудолюбивые, открытые для сотрудничества, в некоторой степени наивные. "Открытость, теплота, доверчивость и трудолюбие таджикского народа - они более всего подкупают. И наше желание по выстраиванию бизнеса, взаимодействию с этой страной очень велико. С такими людьми хочется строить бизнес, понимая, что хитрости там нет", - сказала Татьяна Лугина.

Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.