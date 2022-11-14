Беларусь и Россия заключат соглашение об открытии генконсульства в Гродно
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Беларусь и Россия заключат соглашение об открытии Генерального консульства РФ в Гродно. Соответствующее постановление Совета Министров №767 от 10 ноября 2022 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, Совмин постановляет принять предложение Министерства иностранных дел, согласованное с Минюстом и Минфином, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительствами Беларуси и России об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в Гродно, а также утвердить текст ноты белорусской стороны.
МИД уполномочен осуществить необходимые процедуры по заключению соглашения путем обмена нотами.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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