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COVID-19

Беларусь и Россия заключат соглашение о взаимопризнании сертификатов о вакцинации против COVID-19

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Беларусь и Россия заключат соглашение о взаимопризнании сертификатов о вакцинации против COVID-19

Правительства Беларуси и России заключат путем обмена нотами соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Это следует из постановления Совета Министров Беларуси №803 от 21 ноября 2022 года, опубликованного сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"Принять предложение Министерства здравоохранения, согласованное с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, о заключении путем обмена нотами Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в тексте соглашения.

Также отмечается, что осуществить необходимые процедуры по заключению путем обмена нотами этого соглашения уполномочено Министерство иностранных дел.

Ранее правительство РФ одобрило подписание соглашения с Беларусью о взаимном признании вакцинации от COVID-19.

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