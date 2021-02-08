Беларусь и Россия возобновляют железнодорожное сообщение

Поезд номер 1/2 Москва - Минск формирования Белорусской железной дороги в понедельник, 8 февраля, отправится в первый рейс из Минска после длительного перерыва. Из Москвы он отправится в обратном направлении во вторник, 9 февраля, далее будет курсировать через день.

Согласно графику, из Минска поезд будет выходить в 22.10 (совпадает с московским) и прибывать на Белорусский вокзал Москвы в 8.13 следующего дня. В обратный рейс из Москвы он будет отправляться в 22.13 и прибывать в Минск на следующий день в 7.26. По пути следования по территории РФ поезд для посадки и высадки пассажиров будет делать остановки в Смоленске и Вязьме.

Планируется, что с 9 февраля в Минске остановку для посадки и высадки пассажиров будет делать поезд номер 30/29 "Янтарь" Калининград - Москва формирования Федеральной пассажирской компании (дочернее общество РЖД) с возможностью проезда в нем граждан РФ и Беларуси на участке Москва - Минск - Москва. Поезд курсирует ежедневно, в настоящее время по территории республики он следует транзитом.

О возобновлении движения других международных пассажирских поездов между Россией и Беларусью будет объявлено дополнительно, сообщили в РЖД.

Коллегия Евразийской экономической комиссии ранее приняла методические рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции в поездах дальнего следования. Лица, прибывающие в страны ЕАЭС, должны иметь отрицательный тест на COVID-19, выданный за три дня до пересечения границы, за исключением детей до пяти лет. Если у пассажира, имеющего справку об отрицательном тесте, на момент прибытия к границе будет зафиксирована повышенная температура, он помещается на изоляцию в инфекционный стационар.

При этом пассажиры, которые не будут иметь справок об отсутствии COVID-19 при въезде на территорию страны, должны быть изолированы в карантинном стационаре на срок до двух суток для проведения тестирования. После получения результатов лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с отрицательным результатом изолируются на дому в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в специально определенных для этого помещениях, следует из рекомендаций.