Беларусь и Россия способны обеспечить свою биологическую безопасность. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.

По словам эксперта, сейчас Союзное государство сталкивается с угрозой биологической агрессии со стороны Запада. "Вопросы биологической безопасности стоят достаточно остро. Американцы практикуют развитие биолабораторий, которые занимаются разработкой систем ведения биологической войны. Дошло до того, что уже появился термин "генные войны". Речь идет о биологическом оружии, которое целенаправленно уничтожает определенный вид людей по расовым и генетическим признакам", - отметил он.

Эксперт обращает внимание на то, что вопрос контроля в этой области со стороны международных организаций в последние годы утерян. "Ярким примером служит то, что такие лаборатории существуют на территории соседних государств. Штаммы, которые присутствовали в лабораториях Украины, были направлены против граждан бывших советских республик. И США об этом прямо говорят".

Александр Тищенко считает, что подписанный в Минске 19 января межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности послужит укреплению Союзного государства и купированию угроз в данной сфере, которые проистекают от деятельности военных ведомств третьих государств и связанных с ними организаций. "Документ предусматривает регулярный обмен информацией между профильными структурами для своевременной выработки методов реагирования. Важно не допустить бесконтрольного попадания на наши территории биологических агентов. Мы должны общим фронтом сделать все, чтобы граждане не испытывали опасений в этой сфере", - резюмировал эксперт.

Отметим, что проблема биологической безопасности - одна из тем председательства Беларуси в ОДКБ в 2023 году.