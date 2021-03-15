Беларусь и Россия проведут штабную тренировку ВВС и войск ПВО 16-18 марта

С 16 по 18 марта в ВВС и войсках ПВО пройдет совместная штабная тренировка.

Будут отработаны планирование применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции региональной группировки войск (сил), а также совместное применение ВВС и войск ПВО Беларуси и Воздушно-космических сил России.

В тренировке примут участие должностные лица соединений и воинских частей ВВС и войск ПВО, а также оперативная группа Вооруженных Сил России.

Тренировка проводится под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игоря Голуба.