Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

Беларусь и Россия подписали соглашение о единой промышленной политике

1 0

Беларусь и Россия подписали соглашение о единой промышленной политике

Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о единой промышленной политике. Документ подписали 15 февраля в Москве вице-премьер Беларуси Петр Пархомчик и вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Соглашение заключено с целью импортозамещения и ускорения процессов локализации производства в Союзном государстве. Согласно документу, единая промышленная политика будет реализовываться посредством расширения механизмов поддержки проектов в Союзном государстве, снижения барьеров, стимулирования развития новых видов конкурентоспособной продукции, создания условий для использования прогрессивных финансовых продуктов.

Соглашение заключено на три года и в дальнейшем в случае отсутствия возражений сторон автоматически будет продлеваться на такие же периоды.

По материалам belta.by.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿