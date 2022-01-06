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Экономика

Беларусь и Россия подписали балансы поставок продовольствия на 2022 год

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Беларусь и Россия подписали балансы поставок продовольствия на 2022 год

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерство сельского хозяйства России согласовали и подписали прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства по мясной и молочной продукции на 2022 год, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода.

"Прогнозные балансы содержат динамику показателей, характеризующих производство и торговлю Беларуси и России по указанным видам продукции", - отметили в пресс-службе.

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